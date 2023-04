“Le Iene”, Belen Rodriguez positiva al Covid: come sta la conduttrice (Di martedì 11 aprile 2023) Belen positiva al Covid-19, la conduttrice argentina non è nello studio de Le Iene per presentare il famoso programma, come di consueto al martedì sera. Al suo posto a lanciare lo show Mediaset e i suoi vari servizi sono stati i tre comici che da mesi la affiancano, dall’addio improvviso di Teo Mammucari. Belen positiva al Covid: come sta È toccato ancora una volta a Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba presentare Le Iene. Assente Belen Rodriguez nella puntata di martedì 11 aprile. Non è la prima volta che la splendida argentina ha dovuto fare un passo indietro, assentandosi dallo studio. È stata male in alcune circostante, facendo ... Leggi su dilei (Di martedì 11 aprile 2023)al-19, laargentina non è nello studio de Leper presentare il famoso programma,di consueto al martedì sera. Al suo posto a lanciare lo show Mediaset e i suoi vari servizi sono stati i tre comici che da mesi la affiancano, dall’addio improvviso di Teo Mammucari.alsta È toccato ancora una volta a Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba presentare Le. Assentenella puntata di martedì 11 aprile. Non è la prima volta che la splendida argentina ha dovuto fare un passo indietro, assentandosi dallo studio. È stata male in alcune circostante, facendo ...

