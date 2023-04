“Le case dai tetti rossi”, l’intenso memoir di Alessandro Moscè (Di martedì 11 aprile 2023) "Le case dai tetti rossi”, è il nuovo libro di Alessandro Moscè, pubblicato da Fandango libri. Il romanzo è un doloroso viaggio in un passato ancora recente che stigmatizzava i pazzi e li chiudeva in case di cura. Erano gli anni ’70 e sui quei pazzi pesavano il giudizio e l'anatema di una società impreparata alla convivenza con persone fragili, diverse, e sottoposta ancora a false e pregiudizievoli credenze di superstizione. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. Leggi su 900letterario (Di martedì 11 aprile 2023) "Ledai”, è il nuovo libro di, pubblicato da Fandango libri. Il romanzo è un doloroso viaggio in un passato ancora recente che stigmatizzava i pazzi e li chiudeva indi cura. Erano gli anni ’70 e sui quei pazzi pesavano il giudizio e l'anatema di una società impreparata alla convivenza con persone fragili, diverse, e sottoposta ancora a false e pregiudizievoli credenze di superstizione. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gspazianitesta : 'Spesso si vive nelle case ereditate dai genitori se non dai nonni'. Sti romani... - Estebiza : Come il World Economic Forum ed il vostro governo complice Vi Stanno rubando la casa con la scusa del cambiamento c… - Salvitus1 : RT @gspazianitesta: 'Spesso si vive nelle case ereditate dai genitori se non dai nonni'. Sti romani... - Stone2934479005 : @liliaragnar Nel giroi pochi anni con immigrazione fuori controllo Portapalazzo Barriera di Milano e Murazzi sono d… - rosaroccaforte : RT @gspazianitesta: 'Spesso si vive nelle case ereditate dai genitori se non dai nonni'. Sti romani... -