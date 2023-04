Le carte top secret degli Stati Uniti: “L’Egitto sta producendo in segreto razzi per la Russia” (Di martedì 11 aprile 2023) Almeno 40mila razzi prodotti segretamente in Egitto e mandati in Russia. E’ questa l’ultima rivelazione del Washington Post, che ha diffuso il contenuto di un documento top secret dell’intelligence statunitense. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani, ha recentemente ordinato ai suoi sottoposti di produrre in segreto fino a 40mila razzi da mandare in Russia. Nel documento segreto, ottenuto dal Washington Post tramite Discord, un’app popolare tra i gamer, si parla di presunte conversazioni tra al-Sisi e alti funzionari militari egiziani e si fa riferimento a piani per fornire alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Almeno 40milaprodotti segretamente in Egitto e mandati in. E’ questa l’ultima rivelazione del Washington Post, che ha diffuso il contenuto di un documento topdell’intelligence statunitense. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, uno dei più stretti alleatiin Medio Oriente e tra i principali beneficiariaiuti americani, ha recentemente ordinato ai suoi sottoposti di produrre infino a 40milada mandare in. Nel documento, ottenuto dal Washington Post tramite Discord, un’app popolare tra i gamer, si parla di presunte conversazioni tra al-Sisi e alti funzionari militari egiziani e si fa riferimento a piani per fornire alla ...

