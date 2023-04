Le borse glamour Ili Milano arrivano alla boutique Degli Effetti (Di martedì 11 aprile 2023) La storica boutique Degli Effetti di Roma è stato il set di una festa glamour e divertente. In piazza Capranica si è svolto infatti il party vip organizzato per il lancio di Ili Milano. Il brand di borse fondato nel 2018 dalla designer Roberta Iliprandi. Il famoso negozio di moda di Emanuele Degli Effetti è meta dei fashion victims e propone da sempre uno stile non convenzionale con marchi di nicchia e ricercati. Una moda grintosa dalla forte personalizzazione. “La nostra boutique nasce nel 1972 è un’attività che prende vita principalmente per la ricerca dei nuovi brand e per la diffusione della moda in tutta Italia.”- afferma in esclusiva a VelvetMAG Emanuele Degli ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 aprile 2023) La storicadi Roma è stato il set di una festae divertente. In piazza Capranica si è svolto infatti il party vip organizzato per il lancio di Ili. Il brand difondato nel 2018 ddesigner Roberta Iliprandi. Il famoso negozio di moda di Emanueleè meta dei fashion victims e propone da sempre uno stile non convenzionale con marchi di nicchia e ricercati. Una moda grintosa dforte personalizzazione. “La nostranasce nel 1972 è un’attività che prende vita principalmente per la ricerca dei nuovi brand e per la diffusione della moda in tutta Italia.”- afferma in esclusiva a VelvetMAG Emanuele...

