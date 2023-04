Le battute migliori della quarta stagione di Succession sono quelle in sottofondo (Di martedì 11 aprile 2023) - Questo articolo contiene piccoli SPOILER sull'episodio 2 di Succession 4- Nella serie tv Succession, il ramo multimediale della Waystar Royco è una parodia, nemmeno troppo velata, di Fox News di Rupert Murdoch. Si chiama ATN e il suo ruolo è quello di scatenare l'opinione pubblica. Si tratta di una sezione dell'ampio conglomerato di Logan Roy (Brian Cox) che finisce sotto i riflettori nel secondo episodio della quarta stagione, Prove, con il patriarca che mette l'amante Kerry (Zoe Winters) sulla poltrona di conduttrice, una decisione di cui si pente, lasciando poi a Tom (Matthew Macfayden), e Greg (Nicholas Braun), I soliti idioti, l'incombenza di gestire il pasticcio. L'intera situazione è davvero molto divertente ed è difficile non provare una certa empatia nei confronti di Kerry, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 aprile 2023) - Questo articolo contiene piccoli SPOILER sull'episodio 2 di4- Nella serie tv, il ramo multimedialeWaystar Royco è una parodia, nemmeno troppo velata, di Fox News di Rupert Murdoch. Si chiama ATN e il suo ruolo è quello di scatenare l'opinione pubblica. Si tratta di una sezione dell'ampio conglomerato di Logan Roy (Brian Cox) che finisce sotto i riflettori nel secondo episodio, Prove, con il patriarca che mette l'amante Kerry (Zoe Winters) sulla poltrona di conduttrice, una decisione di cui si pente, lasciando poi a Tom (Matthew Macfayden), e Greg (Nicholas Braun), I soliti idioti, l'incombenza di gestire il pasticcio. L'intera situazione è davvero molto divertente ed è difficile non provare una certa empatia nei confronti di Kerry, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lord_Vltor : @uogiacco @LateralSoia FIGA PERCHÉ GIUNGO SEMPRE IN RITARDO CON LE BATTUTE MIGLIORI VI AMO TUTTI - alice_ledda_ : @MarastiMattia Fanno battute passabili (ma io frequentavo i migliori e non ci vanno neanche vicino) e la gente ride… - Methamorphose30 : RT @RobertaTalia_: Io ho lavorato per il pdl e posso dirlo? SILVIO PAGA LE FATTURE A 30 GIORNI Silvio ci hai dato la satira migliore i meme… - DoraEbasta : Prima di qualsiasi cosa, Silvio Berlusconi è una persona. Si può fare ironia fino a quando non è una cosa grave, ma… - EliaGMarin : @lentefesb @adiafora_ Hai ragione certo. Basta battute su Mussolini appeso perché poverino è morto. Anche basta cat… -