Le banche a Cuba tornano ad accettare e a cambiare il dollaro (Di martedì 11 aprile 2023) Un decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale Cubana autorizza le banche e le istituzioni finanziarie dell'isola a accettare depositi in contanti di dollari statunitensi su conti bancari e l'uso del biglietto verde nelle ...

