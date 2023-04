Lazio-Zaccagni, rinnovo e promessa: i dettagli (Di martedì 11 aprile 2023) Mattia Zaccagni è pronto a rinnovare il suo contratto con la Lazio: tra nuova scadenza e ingaggio raddoppiato, l’esterno fa una promessa Mattia Zaccagni è pronto a rinnovare il suo contratto con la Lazio: tra nuova scadenza e ingaggio raddoppiato, l’esterno fa una promessa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esterno è pronto a firmare un contratto fino al 2027 e con la promessa di continuare a essere decisivo con i suoi gol per i biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Mattiaè pronto a rinnovare il suo contratto con la: tra nuova scadenza e ingaggio raddoppiato, l’esterno fa unaMattiaè pronto a rinnovare il suo contratto con la: tra nuova scadenza e ingaggio raddoppiato, l’esterno fa una. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esterno è pronto a firmare un contratto fino al 2027 e con ladi continuare a essere decisivo con i suoi gol per i biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

