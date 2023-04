Lazio, il video della discordia sugli errori arbitrali. Poi la precisazione: 'Ce l'avevamo con i commentatori' (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo la vittoria di sabato contro la Juventus, la Lazio ha pubblicato sui social un video che ha fatto molto discutere. La carrellata di immagini... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo la vittoria di sabato contro la Juventus, laha pubblicato sui social unche ha fatto molto discutere. La carrellata di immagini...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : Tema: 200 partite in ????, cos’è per te la Lazio. @CataldiDanilo: “________” ??? #AvantiLazio ?? - tancredipalmeri : Alla faccia, la Lazio alla riscossa. Video dove si evincono effettivamente due espulsioni oltre alla regolarità de… - sportmediaset : L'affondo della Lazio: video social sui falli Juve non fischiati #Lazio #LazioJuventus #LazioJuve - sportli26181512 : Lazio, il video della discordia sugli errori arbitrali. Poi la precisazione: 'Ce l'avevamo con i commentatori': Dop… - DanieleVolpe7 : @FasaniAndrea71 @SerieA @10_luisalberto Che cavolo stiamo parlando del profilo Twitter della Serie A, quello pubbli… -