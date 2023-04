L’avvocata della “veggente” di Trevignano: «Ha paura di aggressioni e sta male. Donazioni? Non ha mai fatto promesse» (Di martedì 11 aprile 2023) Sta vivendo giorni complicati Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano Romano della quale ha parlato la sua avvocata Anna Orlando dopo la sua scompagna dal paese sul lago di Bracciano. Come aveva scritto anche lo staff di Cardia sui social, anche L’avvocata conferma che la sua assistita non è scappata. E mentre c’è chi sostiene che si trovi in un convento a Bassano Romano, chi invece che sia scappata all’estero, Orlando chiarisce: «Gisella non è all’estero ma si trova in Italia. Quelle che stanno uscendo contro di lei sono accuse infondate, rispetto alle quali valuteremo di agire per vie legali. Benché mai può essere vero che abbia prelevato soldi dai conti della onlus. Vive asserragliata per paura di aggressioni ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Sta vivendo giorni complicati Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, la presuntadiRomanoquale ha parlato la sua avvocata Anna Orlando dopo la sua scompagna dal paese sul lago di Bracciano. Come aveva scritto anche lo staff di Cardia sui social, ancheconferma che la sua assistita non è scappata. E mentre c’è chi sostiene che si trovi in un convento a Bassano Romano, chi invece che sia scappata all’estero, Orlando chiarisce: «Gisella non è all’estero ma si trova in Italia. Quelle che stanno uscendo contro di lei sono accuse infondate, rispetto alle quali valuteremo di agire per vie legali. Benché mai può essere vero che abbia prelevato soldi dai contionlus. Vive asserragliata perdi...

