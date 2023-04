Lavori socialmente utili faticosi: un detenuto sceglie di tornare in cella (Di martedì 11 aprile 2023) Sembra uno scherzo ma non lo è: 'I Lavori socialmente utili sono troppo faticosi, voglio tornare in cella'. Così un pregiudicato brianzolo ha preferito rientrare nella casa circondariale di Monza ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) Sembra uno scherzo ma non lo è: 'Isono troppo, voglioin'. Così un pregiudicato brianzolo ha preferito rientrare nella casa circondariale di Monza ...

