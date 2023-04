Lavorava senza green pass | assolto dopo un anno E’ una sentenza che può fare giurisprudenza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – “Fatto tenue”, dunque “non punibile”. Con questa motivazione il giudice, Anna Aga Rossi, haun dipendente di una pasticceria di Firenze che si era presentato a lavoro. Il fatto risale al gennaio 2022, quando il certificato verde era obbligatorio nei luoghi di lavoro e, durante un controllo dei Nas, il 37enne pasticcere mostrò ildel fratello perché lui non l’aveva, non essendosi vaccinato. Unl’uomo è stato, come riferito da La Nazione, che ha ricostruito nel dettaglio la storia in questione. La, con cui il fatto è stato ritenuto dal giudice “non punibile per particolare tenuità”, risale al 3 aprile scorso. Le motivazioni complete sono ...