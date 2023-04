Latina | incidente mortale sulla Pontina | anziano travolto e ucciso da un furgoncino

(Di martedì 11 aprile 2023)– “Temporaneamente interdetto un tratto della strada statale 148 “”, in direzione Roma, all’altezza del km 75,000 in provincia di. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’investimento di un pedone che è deceduto. Sul posto sono presenti le squadre del 118, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. Questa la nota dell’Anas. A perdere la vita un 90enne. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da un. Giunto sul posto, il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri di, che stanno effettuando i rilievi del caso. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui ...

Incidente mortale all'altezza del chilometro 75 della via Pontina, nel territorio comunale di Latina, in zona borgo Isonzo. Un uomo che camminava a bordo strada, in direzione Roma, è stato investito ...Chiusa la Pontina in direzione Roma all'altezza del chilometro 75 della statale, che si trova a sud del capoluogo pontino. Stando a quanto si apprende, un pedone è stato investito da un veicolo ed è ...