Latina / Incidente in Via Isonzo, cinque veicoli coinvolti e otto feriti (Di martedì 11 aprile 2023) Latina – Una giornata funestata da due gravi incidenti quella di oggi a Latina. Il primo è avvenuto questa mattina sulla Pontina e ha causato la morte di un anziano di 91 anni investito da un furgoncino. Il secondo si è verificato lungo la via Isonzo, sempre a Latina, coinvolgendo cinque automobili e una bicicletta. L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 11 aprile 2023)– Una giornata funestata da due gravi incidenti quella di oggi a. Il primo è avvenuto questa mattina sulla Pontina e ha causato la morte di un anziano di 91 anni investito da un furgoncino. Il secondo si è verificato lungo la via, sempre a, coinvolgendoautomobili e una bicicletta. L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Incidente in Via Isonzo, cinque veicoli coinvolti e otto feriti - astralmobilita : ??? #ViaIsonzo #Latina #incidente rimosso, strada riaperta al traffico @WazeLazio #viabiliLAZ - astralmobilita : ???? #SR207 #ViaNettunense #Aprilia #Latina code per #incidente altezza #ViaPontina ? #Pavona @WazeLazio #viabiliLAZ - fachetti3333 : RT @rep_roma: Latina, grave incidente: coinvolte 5 auto. Otto feriti: grave una donna - rep_roma : Latina, grave incidente: coinvolte 5 auto. Otto feriti: grave una donna -