Latina | gasolio adulterato pronto per la vendita | sequestrati 26mila litri

(Di martedì 11 aprile 2023)non a normaad essere immesso sul mercato. E’ quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza die i funzionari dell’Agenzia Dogane Monopoli, che hanno controllato diversi impianti di distribuzione del sud-pontino. In due distributori della piana di Fondi, le Fiamme Gialle e il personale delle Dogane hanno trovato in tutto 19miladinon a norma, in quanto contaminato con solventi. Il carburante già stoccato nel serbatoio per la, è stato sequestrato evitando così che venisse venduto. In un altro intervento congiunto, i finanzieri del Gruppo di Formia e i funzionari delle Dogane hanno scoperto nella cisterna interrata di un impianto di distribuzione della zona di Santi Cosma e Damiano circa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Damianodanny1 : Dove va gasolio russo sotto sanzioni EU? Sud America vigore il 5/02 provocato dirottamento gasolio usso verso Asia… - AdmGov : I funzionari ADM dell'Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale e dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta, con i mi… - ilmetropolitan : #Latina: Scoperta maxi quantità di #gasolio adulterato pronto per la vendita - - TG24info : #Latina – Controlli sulla qualità dei carburanti, scoperta maxi quantità di | - Vdruz : Latina. Controlli sulla qualità dei carburanti: scoperta maxi quantità di gasolio adulterato pronto per la vendita…

Latina - 26 mila litri di gasolio adulterato (e pronto alla vendita ... Paolo Gianlorenzo

Il punto di infiammabilità del gasolio, infatti, non deve essere inferiore a 55°C ... alle competenti Procure della Repubblica (Latina e Cassino) per i reati di cui all’art. 515 del codice penale ...In due distributori di benzina in zona Fondi, provincia di Latina, sono stati trovati quasi 20mila litri di gasolio non a norma, poiché contaminato con solventi e quindi pericoloso per i motori delle ...