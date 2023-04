Latina / Aggrediscono una loro coetanea, due minorenni indagate per lesioni aggravate in concorso (Di martedì 11 aprile 2023) Latina – La Procura per Minori di Roma sta investigando su un caso di aggressione perpetrata da due adolescenti di Latina nei confronti di una loro coetanea, che frequentava una scuola diversa dalla loro. Le due minorenni sono state accusati di lesioni aggravate in concorso. Il pubblico ministero Carlo Morra è al timone del caso L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 11 aprile 2023)– La Procura per Minori di Roma sta investigando su un caso di aggressione perpetrata da due adolescenti dinei confronti di una, che frequentava una scuola diversa dalla. Le duesono state accusati diin. Il pubblico ministero Carlo Morra è al timone del caso L'articolo Temporeale Quotidiano.

