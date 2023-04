Lasciate in pace la donna che ha deciso di non essere la madre di Enea

(Di martedì 11 aprile 2023) Lache ha lasciato il neonato nella culla per la vita della clinica di Milano aveva il pieno diritto di farlo, e nessuno ha quello di giudicarla nè di metterla al centro dell’attenzione mediatica Non l’ha lasciato in un cassonetto, come hanno dovuto fare altre prima di lei. Si è assicurata che il bambino appena partorito fosse in un luogo sicuro e di lì a breve avesse il soccorso necessario alla sua sopravvivenza. Ha utilizzato uno strumento che garantisce la sicurezza del neonato e l’anonimato di chi per qualche motivo profondamente personale ha valutato di non poter o non voler prendersene cura. Eppure, lache ha fatto queste scelte responsabili e tutte pienamente rientranti nel suo diritto, si trova da due giorni sbattuta sulle pagine dei giornali, o nei servizi dei telegiornali, o addirittura sui canali social media della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BonoraGabriella : RT @CucchiRiccardo: Lasciate in pace le donne. E soprattutto rispettate il loro diritto di scelta. - nocchi_rita : RT @MadameA02: La libertà di scelta della quale ci vantiamo cosi tanto è nascosta dietro un velo di pregiudizio e ipocrisia. Lasciate in pa… - Mirko_Siciliano : RT @ilariasotis: Lasciate in pace la donna che ha partorito #Enea e che, nel rispetto di una legge, lo ha lasciato in un posto sicuro. Pun… - Brizioful : RT @ciancianella: Il mansplaining di #EzioGreggio è tutto lì, in quello 'Zio Ezio', rappresentativo della mentalità patriarcale di chi deve… - antocheeks96 : Fossi Dusan mi leverei dai social, poi certi ''''''tifosi''''' sono tossici. Sembra sappiano fare tutto loro. Che… -

'Con spirito riconoscente - ha scandito Francesco - prego il Dio dellache quanto ottenuto in ... Le donne, pur soffrendo per la morte di Gesù, "diversamente dagli altri" non si sono...No,perdere i mappazzoni. La soluzione fa rima con i burger di finta carne che potete ... Mangiateli tutti, andate in, e chissà se vi convinceranno abbastanza da lasciar perdere la carne ...... perché la donne sono discriminate, sonosole, ecc... Ora, se non c'è un colpevole sarebbe ... Prima di tutto, invece, dobbiamo perseguire lasociale. La legge suprema della Chiesa non è ...

Shakira contro i paparazzi: «Lasciate in pace i miei bambini» blue News | Svizzera italiana

(Tua City Mag) Su altre testate Il piccolo Enea, il neonato lasciato la mattina di Pasqua dalla madre nella Culla per la vita del Policlinico di Milano, potrebbe essere accolto da una famiglia ...Shakira si scaglia duramente contro i paparazzi.La scorsa settimana, la cantante colombiana ha annunciato di aver lasciato Barcellona, dopo aver vissuto in Catalogna per molti anni accanto all’ex comp ...