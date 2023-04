L’appello di Ezio Greggio alla mamma del piccolo Enea scatena gli haters | “Doveva farsi i c…i suoi” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 aprile 2023) Odiatori social in azione anche sul caso del, il neonato lasciato dpresso la “Culla per la vita” della clinica Mangiagalli di Milano. A farne le spese è stato, “reo” di aver lanciato unappellodonna affinché ci ripensi. “TornaMangiagalli, ti prometto che non sarai sola“, sono state le parole del conduttore, che nel messaggio di accompagnamento alsi è firmato “Zio”. Odiatori in azione contro: “Si deve fare i c…i” Le critiche mosse a, che ne hanno fatto scattare il nome in tendenza su Twitter, vanno dal molto gettonato “...