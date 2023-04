L’appello di Ezio Greggio alla mamma del bambino abbandonato a Milano | “Torna | ti aiuteremo” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 11 aprile 2023)didelha lanciato un appello sui social per tentare di convincere ladi Enea, ilnella Culla per la vita del Policlinico di, are sui suoi passi. “Mi rivolgodi Enea, bimbo che pesa 2 chili e 600 grammi e che è statoMangiagalli – dichiaranel filmato postato sul suo profilo Instagram – Il Prof. Fabio Mosca (direttore della Neonatologia e della Terapia Intensiva Neonatale del ...