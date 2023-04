L’analista | “Gli investimenti Esg restano un modello”

(Di martedì 11 aprile 2023) Il punto di vista di Michele Morra, Portfolio Manager di Moneyfarm “Si potrebbe pensare che la crisi energetica del 2022 abbia fatto rallentare l’entusiasmo verso gliresponsabili e sostenibili. Nonostante lo scenario poco favorevole abbia certamente contribuito a penalizzare gliEsg, la crisi ha in realtà ricordato all’opinione pubblica e ai governi l’importanza della transizione energetica e del passaggio a fonti di energia rinnovabile per ridurre la dipendenza dal combustibile fossile russo entro il 2030”. È quanto rileva Michele Morra, Portfolio Manager di Moneyfarm in un report. Come illustrato nel documento Asset Allocation Strategica 2023 di Moneyfarm, l’evoluzione degliEsg potrà realizzarsi anche grazie a tre tendenze significative che sono andate consolidandosi nel corso del 2022: la ...

