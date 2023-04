Lampedusa sempre più sotto assedio. Gli impianti divelti per caricare i cellulari (Di martedì 11 aprile 2023) L'hotspot attualmente ospita 1883 persone, cinque volte più della capienza prevista. Lo scandalo dei pulmini: non funzionano Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) L'hotspot attualmente ospita 1883 persone, cinque volte più della capienza prevista. Lo scandalo dei pulmini: non funzionano

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bartolopietro1 : Vedere nell'altro sempre una #persona. Questo ho appreso in tanti anni da medico a #Lampedusa. Auguro a tutti la… - MarieFr12579649 : RT @giure99: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.» Tomasi di Lampedusa #Pd, #Schlein Ma quale rinnovamento. So… - FTaccer66320 : RT @gatta_pantera: Il sindaco di Lampedusa chiede una visita di @Piantedosim per verificare la situazione oltre il limite!Non sta cambiando… - AbbateAniello : Sempre più #migranti a #Lampedusa che arrivano sempre più nel territorio nazionale. Saranno loro a conquistare la nazione prima o poi . - GiMartignone : @LegaSalvini Sempre nel nord-est, agli antipodi di Lampedusa… -