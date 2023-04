Lampedusa in emergenza. Salvini: "L'Europa si svegli" (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Lampedusa resta in emergenza. Il mare è mosso e sul fronte sbarchi appare al momento tutto relativamente tranquillo, ma pesano gli approdi precedenti: 1700 in 48 ore. Così resta difficile la situazione nell'hotpost dove ci sono 1.600 migranti, quattro volte la capienza. In serata è previsto il trasferimento di circa 400 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle e la prefettura sta pianificando il progressivo alleggerimento della struttura di contrada Imbriacola. Intanto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, spiega che lo stato d'emergenza "sarà nazionale, abbiamo la necessità di aiutare le regioni perché si rischia di mandare il sistema al collasso". Il cattivo tempo rende complesse le operazioni di salvataggio dei due barconi in area ionica da parte della Guardia costiera dove ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI -resta in. Il mare è mosso e sul fronte sbarchi appare al momento tutto relativamente tranquillo, ma pesano gli approdi precedenti: 1700 in 48 ore. Così resta difficile la situazione nell'hotpost dove ci sono 1.600 migranti, quattro volte la capienza. In serata è previsto il trasferimento di circa 400 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle e la prefettura sta pianificando il progressivo alleggerimento della struttura di contrada Imbriacola. Intanto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, spiega che lo stato d'"sarà nazionale, abbiamo la necessità di aiutare le regioni perché si rischia di mandare il sistema al collasso". Il cattivo tempo rende complesse le operazioni di salvataggio dei due barconi in area ionica da parte della Guardia costiera dove ...

Migranti, tremila soccorsi a Pasqua. Governo verso lo "stato di emergenza"
Circa duemila sono le persone tratte in salvo nel Mediterraneo centrale e sbarcate a Lampedusa. A ... quadruplicato rispetto allo scorso anno, il Governo sta pensando di varare uno "stato di emergenza" ...

Lampedusa in emergenza. Salvini: 'L'Europa si svegli'
AGI - Lampedusa resta in emergenza. Il mare è mosso e sul fronte sbarchi appare al momento tutto relativamente tranquillo, ma pesano gli approdi precedenti: 1700 in 48 ore . Così resta difficile la ...

A Catania due tendostrutture per accogliere centinaia di migranti
...tendostrutture della Protezione civile per accogliere i circa 700 migranti trasferiti da Lampedusa, ...del Consiglio dei ministri dovrebbe essere discussa l'ipotesi di dichiarare lo stato di emergenza ...