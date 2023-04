Lampedusa | hotspot al collasso | scoppia maxirissa tra decine di clandestini Video

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 1 apr — In unaassediata dagli sbarchi, con mille arrivi ogni giorno nel solo fine settimana pasquale, la situazione dell’è ormai oltre il tracollo: in una struttura originariamente concepita per ospitare 350 immigrati si sfiorano attualmente le 2mila presenze, numero che porta inevitabilmente ai livelli massimi tutte le possibili criticità legate al sovraffollamento: carenze igieniche e sanitarie, tentativi di evasioni, tensioni sociali che sfociano in maxirisse sono ormai all’ordine del giorno. All’situazione esplosiva Il sito de Il Giornale ha pubblicato oggi l’impressionantedi uno di questi quotidiani, furibondi tafferugli che ha coinvoltodi ospiti dell’. Il filmato, intercettato nelle chat Whatsapp degli immigrati, è stato ...

Soccorsi dalla nave Nadir della Ong Resqship, sono stati portati all'di. E su quel naufragio la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta: favoreggiamento dell'immigrazione ...Sono oltre 40 i barchini giunti anegli ultimi tre giorni, per un totale di quasi duemila persone: l'dell'isola è al collasso . La struttura di Contrada Imbriacola ospita al momento ...Circa mille arrivi al giorno sull'isola dinel weekend di Pasqua: un flusso ininterrotto di sbarchi ha messo in difficoltà l'di, dove si è tornati a sfiorare le 2mila presenze a fronte di una capienza massima di 350 persone. Gli sbarchi sull'isola siciliana sono continuativi, le forze militari sono in ...

"Vogliono distruggere l'hotspot". Le immagini della maxirissa a Lampedusa ilGiornale.it

Ancora sbarchi Nel mentre, non si fermano gli sbarchi. Sono 1.659 i migranti ospiti, a fronte dei circa 400 posti disponibili, all’hotspot di Lampedusa. Per questa sera, con il traghetto di linea che ...Italia, ricorso n.21329/18), ha condannato l’Italia per diverse violazioni della Convenzione, legate al trattenimento di quattro migranti tunisini nell’hotspot posto nell’isola di Lampedusa e al loro ...