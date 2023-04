Lampard:'Battere il Real? Come facemmo nel 2012 contro il Barca' (Di martedì 11 aprile 2023) Perché non ripetere, da allenatore, il 'miracolo' calcistico che gli è già riuscito, nel 2012, da calciatore? Undici anni dopo se lo chiede Frankie Lampard, che ha appena preso il posto dell'esonerato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Perché non ripetere, da allenatore, il 'miracolo' calcistico che gli è già riuscito, nel, da calciatore? Undici anni dopo se lo chiede Frankie, che ha appena preso il posto dell'esonerato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Lampard:'Battere il Real? Come facemmo nel 2012 contro il Barca' Domani con Real. E' appena arrivato, come Di Matteo 11 anni fa - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard: 'Battere il Real Madrid? Come facemmo contro il Barcellona nel 2012' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard: 'Battere il Real Madrid? Come facemmo contro il Barcellona nel 2012' - ansacalciosport : Lampard:'Battere il Real? Come facemmo nel 2012 contro il Barca'. Domani con Real. E' appena arrivato, come Di Matt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Lampard: 'Battere il Real Madrid? Come facemmo contro il Barcellona nel 2012' -