LaLiga Santander | Siviglia | la città dei rossi

Leggi su justcalcio

(Di martedì 11 aprile 2023) 2023-04-11 07:55:36 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: SIn questa stagione, ilè diventato la capitale delle espulsioni e il riferimento principale in questa classifica di un campionato spagnolo che sorprende negativamente a livello europeo in una tendenza che va avanti da mesi, ma che in questo momento significa che gli arbitri spagnoli mostrano di più cartellinirispetto a quelli mostrati insieme tra Premier, Bundesliga e Serie A. Delle otto squadre con più espulsioni nei campionati maggiori, sei sono spagnole. Ascolta l’episodio 4: Lui innesco facilepiù che la gravità delle azioni, porta a ogni 65 falli un giocatore scende in piazza prematuramente in Spagnamentre nei mondiali di Inghilterra, Italia e Germania la bilancia quasi triplica (174 falli per rosso), lasciando in mezzo il campionato ...