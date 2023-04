Lady Dybala: “Roma, è felicissimo. E sul matrimonio dico che…” (Di martedì 11 aprile 2023) Così Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, racconta la serenità della Joya nell’intervista a El nueve argentino Leggi su golssip (Di martedì 11 aprile 2023) Così Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo, racconta la serenità della Joya nell’intervista a El nueve argentino

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stampregimental : RT @cmdotcom: Papeete, il social-bestiario: #Materazzi fa infuriare Napolitano, lady #Dybala all'#Inter, per il #Milan spunta #Trump [@nonl… - nonleggerlo : RT @cmdotcom: Papeete, il social-bestiario: #Materazzi fa infuriare Napolitano, lady #Dybala all'#Inter, per il #Milan spunta #Trump [@nonl… - milansette : Papeete, il social-bestiario: Materazzi fa infuriare Napolitano, lady Dybala trova lavoro all'Inter, per il Milan s… - Vitellozzo : RT @cmdotcom: Papeete, il social-bestiario: #Materazzi fa infuriare Napolitano, lady #Dybala all'#Inter, per il #Milan spunta #Trump [@nonl… - statutos__ : RT @cmdotcom: Papeete, il social-bestiario: #Materazzi fa infuriare Napolitano, lady #Dybala all'#Inter, per il #Milan spunta #Trump [@nonl… -