L’abito cut-out | la tendenza più seducente per la bella stagione

(Di martedì 11 aprile 2023) Addio moda comoda, capi oversize, tute da ginnastica. I vestiti sexy sono tornati. In cima alla lista, l’abito cut-out, che non passa di certo inosservato. Molto amato dalle celebrities, torna protagonista sulle passerelle della. Ma non è detto che cut-out equivalga sempre a esagerazioni. Anzi, Brooke Shields ad esempio abbraccia lasenza rivelare troppo. A New York per promuovere Pretty Baby: Brooke Shields, il nuovo documentario sui suoi primi anni di vita, l’attrice ha optato invece che per un abito per una tuta all black con taglio sotto al seno. Elegante e intrigante allo stesso tempo. Brooke Shields indossa una tuta cut-out La popolarità degli abiti con i tagli non è sempre stata costante nel tempo. Spariti dai radar per un po’, adesso tornano alla ribalta, complici le sfilate primavera-estate. Oggi ci ...