La WWE avrebbe nei piani un “dream match” per Summerslam | Ecco quale!

(Di martedì 11 aprile 2023) Con WrestleMania oramai in archivio, la WWE pensa già al prossimo mega evento in programma per l’estate,. La dirigenza sta provando a instradare nuovi possibili incontri che potrebbero realmente rubare la scena, un su tutti potrebbe essere un incontro che era stato anche preso in considerazione per LA,quale. TAKE MY MONEY Stando ai giornalisti di WRKD Wrestling ed in base alle ultime interviste rilasciate dall’austriaco, la WWE starebbe pensado per l’evento estivo il tanto atteso face off tra Gunther e Brock Lesnar. Vi terremo aggiornati.