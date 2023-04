La violenza a Gerusalemme e quelle bugie che generano ferocia e raccolgono consenso (di Alon Bar) (Di martedì 11 aprile 2023) *Di Alon Bar, ambasciatore di Israele in Italia Caro direttore, le teorie del complotto funzionano. Non solo come esche digitali, ma come strumenti politici. E quando le bugie generano violenza e raccolgono consenso per i loro propagatori, i fanatici, come l’organizzazione terroristica di Hamas, le usano ripetutamente. Se qualcuno si sta ancora chiedendo quali siano le conseguenze dell’utilizzo delle menzogne per incitare al terrorismo, basta guardare agli orribili attacchi di venerdì scorso. Due israeliane nate a Londra, Rina di 15 anni e sua sorella Maia di 20 anni, sono state assassinate, e la loro madre Lucy è stata ferita in modo molto grave, quando i terroristi palestinesi hanno sparato ripetutamente contro l’auto di famiglia. Nella stessa sera, un’auto si è scagliata sui ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) *DiBar, ambasciatore di Israele in Italia Caro direttore, le teorie del complotto funzionano. Non solo come esche digitali, ma come strumenti politici. E quando leper i loro propagatori, i fanatici, come l’organizzazione terroristica di Hamas, le usano ripetutamente. Se qualcuno si sta ancora chiedendo quali siano le conseguenze dell’utilizzo delle menzogne per incitare al terrorismo, basta guardare agli orribili attacchi di venerdì scorso. Due israeliane nate a Londra, Rina di 15 anni e sua sorella Maia di 20 anni, sono state assassinate, e la loro madre Lucy è stata ferita in modo molto grave, quando i terroristi palestinesi hanno sparato ripetutamente contro l’auto di famiglia. Nella stessa sera, un’auto si è scagliata sui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : #Gerusalemme. Tra agitatori di folle e polizia israeliana che interviene, passa un filo sottilissimo ed invisibile… - Don_Lazzara : #Libano - #Israele - #Gaza. La violenza, non si ferma nemmeno nei giorni santi per i #cristiani, per gli #ebrei e i… - RomaSette : Pizzaballa: «Periodo segnato da violenza. E la politica sembra alimentare la divisione». ? Il patriarca latino di G… - GianCrown : quando c'è #Netanyahu al governo l'assioma è: scontri di violenza inaudita nei luoghi sacri di Gerusalemme - polosovrano : Israele: la violenza spietata, inumana degli uomini: -