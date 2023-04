La vincitrice del GF Vip Nikita Pelizon annuncia il suo futuro in TV dopo la stoccata a Verissimo (Di martedì 11 aprile 2023) Nikita Pelizon, vincitrice del GF VIP, non è stata invitata nello studio di Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin. La regola non scritta è stata gettata nella spazzatura e ha ovviamente fatto sollevare più di un sopracciglio. Non è un mistero che Pier Silvio Berlusconi non abbia apprezzato l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Mediaset si è di fatto schierata contro uno dei suoi programmi di punta, arrivando a cancellare una puntata dal proprio sito, impedendone anche la replica sulle “reti secondarie” dell’azienda. Un confronto con il presentatore e gli autori ha portato a squalifiche, nomination lampo e ammonizioni. Addio al trash smisurato, gettando le basi per un’edizione nuova e differente il prossimo anno. Per il momento, però, si è deciso di attuare una sorta di piano di ... Leggi su dilei (Di martedì 11 aprile 2023)del GF VIP, non è stata invitata nello studio diper un’intervista con Silvia Toffanin. La regola non scritta è stata gettata nella spazzatura e ha ovviamente fatto sollevare più di un sopracciglio. Non è un mistero che Pier Silvio Berlusconi non abbia apprezzato l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Mediaset si è di fatto schierata contro uno dei suoi programmi di punta, arrivando a cancellare una puntata dal proprio sito, impedendone anche la replica sulle “reti secondarie” dell’azienda. Un confronto con il presentatore e gli autori ha portato a squalifiche, nomination lampo e ammonizioni. Addio al trash smisurato, gettando le basi per un’edizione nuova e differente il prossimo anno. Per il momento, però, si è deciso di attuare una sorta di piano di ...

