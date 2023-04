La versione di Julia Elle di Disperatamente Mamma: “Pensavo di non avere scelta” (Di martedì 11 aprile 2023) Julia Elle, 34 anni, influencer e madre di tre figli, si è fatta conoscere dal pubblico di Internet grazie alla sua web serie Disperatamente Mamma, dopo la quale ha anche scritto 5 libri, editi da Mondadori. Un brand, il suo, con un fatturato di 400 mila euro che adesso è in bilico, dopo le dichiarazioni dell’ex compagno Paolo Paone, che ha scritto su Instagram che quello che dice è da sempre falso, dato che il secondo figlio di Julia Elle non è suo. Paone ha anche accusato Julia Elle di non permettergli più di vedere sua figlia. In risposta Julia Elle ha pubblicato un video dichiarando che Paone era violento e l’avrebbe minacciata puntandole anche un coltello alla gola. I suoi follower, però, non le hanno creduto e ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 11 aprile 2023), 34 anni, influencer e madre di tre figli, si è fatta conoscere dal pubblico di Internet grazie alla sua web serie, dopo la quale ha anche scritto 5 libri, editi da Mondadori. Un brand, il suo, con un fatturato di 400 mila euro che adesso è in bilico, dopo le dichiarazioni dell’ex compagno Paolo Paone, che ha scritto su Instagram che quello che dice è da sempre falso, dato che il secondo figlio dinon è suo. Paone ha anche accusatodi non permettergli più di vedere sua figlia. In rispostaha pubblicato un video dichiarando che Paone era violento e l’avrebbe minacciata puntandole anche un coltello alla gola. I suoi follower, però, non le hanno creduto e ...

