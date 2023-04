La verità che il parroco conosce e la commissione su Trevignano

Leggi su agi

(Di martedì 11 aprile 2023) AGI - "Nessuna idea, parleranno a tempo debito il vescovo Salvi e la. Lanoi la sappiamo e la mettiamo poi nelle mani di chi deve gestire questa situazione in maniera più congrua". Risponde così all'AGI ildiRomano, don Piero Rongoni, quando gli viene chiesto che idea si sia fatto sulla Madonna di(la statua avrebbe pianto sangue) e sul fatto che la presunta veggente (sparita da alcuni giorni), Gisella Cardia, abbia scritto sul suo sito che ilnon si fosse reso disponibile a farle proseguire la recita del rosario in chiesa il martedì pomeriggio "adducendo, come motivazione, il fatto che non civa bene". Ladi cui parla don Piero è stata istituita da monsignor Marco Salvi, il ...