La Superlega di volley si è regalata due semifinali che non erano nemmeno un'ipotesi (Di martedì 11 aprile 2023) Si sono conclusi i quarti di finale di Superlega 2023 e i risultati delle sfide hanno rivoluzionato tanto il tabellone quanto gli equilibri che erano, a questo punto, solo un’ipotesi. Alle semifinali, che inizieranno già giovedì, si scontreranno l’Itas Trentino e la Gas Sales Piacenza da un lato, la Lube Civitanova e l’Allianz Milano dall’altro, tutte protagoniste di sfide tirate più di quanto la classifica di regular season potesse suggerire. L’Itas Trentino ha concluso in realtà contro Monza la sfida che si è rivelata più breve e prevedibile tra quelle in tabellone, vincendo in trasferta gara quattro, e perdendo gara due 3-1 con tre assenze nel sestetto titolare a causa di un virus intestinale. L’Itas, tra le formazioni rimaste, è quella che può fare affidamento su più certezze nel suo gioco e nei suoi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Si sono conclusi i quarti di finale di2023 e i risultati delle sfide hanno rivoluzionato tanto il tabellone quanto gli equilibri che, a questo punto, solo un’. Alle, che inizieranno già giovedì, si scontreranno l’Itas Trentino e la Gas Sales Piacenza da un lato, la Lube Civitanova e l’Allianz Milano dall’altro, tutte protagoniste di sfide tirate più di quanto la classifica di regular season potesse suggerire. L’Itas Trentino ha concluso in realtà contro Monza la sfida che si è rivelata più breve e prevedibile tra quelle in tabellone, vincendo in trasferta gara quattro, e perdendo gara due 3-1 con tre assenze nel sestetto titolare a causa di un virus intestinale. L’Itas, tra le formazioni rimaste, è quella che può fare affidamento su più certezze nel suo gioco e nei suoi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Impresa Milano: elimina Perugia e vola in semifinale. Avanti anche Piacenza #Volley - Eurosport_IT : IMPRESA MILANO! ???? Battuta Perugia per 3-1, in semifinale Scudetto affronterà Civitanova ?? #Volley | #Superlega |… - TgrRaiLombardia : Pallavolo maschile - La @PowervolleyMI batte 3-1 Perugia e vola in semifinale scudetto. L'ultima volta di un club m… - rjn_volley : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 5: i ?? di PERUGIA-MILANO ?????? #Superlega #volley #pallavolo #volleyball #Ishikawa - yamamavm16 : RT @PowervolleyMI: MVP ?? Yuki Ishikawa eletto MVP del match con Perugia, per lui a referto 18 punti, di cui 15 attacchi vincenti e 3 ace… -