La strage di ciclisti. 27 in cento giorni

(Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Nei primidel 2023 in Italia hanno perso la vita in incidenti stradali 27, 25 uomini e due donne. Ad aggiornare (al 10 aprile) il tragico dato è lo speciale OsservatorioAsaps-Sapidata, che fornisce anche la mappa della geolocalizzazione dei sinistri. A gennaio si sono registrati 10 decessi, a febbraio 5, a marzo 7 e ad aprile già 5. Dati parziali perché non tengono conto dei feriti gravi che poi muoiono in ospedale. Deimorti quest'anno 11 avevano più di 65 anni: il più giovane ne aveva 26, il più anziano 85. Quattro i casi di pirateria stradale, con la fuga di chi aveva provocato l'incidente. La regione con il maggior numero dimorti è la Lombardia, con 7, davanti a Emilia Romagna (3), Toscana (3), Lazio (3), Liguria (2), ...