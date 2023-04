La storia di Enea, parla Luca Trapanese: “Lasciare neonato in ospedale non è abbandono ma scelta d’amore” (Di martedì 11 aprile 2023) La storia del piccolo Enea, che nel giorno di Pasqua è stato lasciato dalla mamma nella “culla della vita” alla clinica Mangiagalli di Milano è, da giorni, motivo di discussione e di riflessione. Nello specifico, il conduttore Ezio Greggio ha invitato la mamma naturale del bambino a ripensarci, promettendole un aiuto economico per mantenere il bambino. A tal proposito Luca Trapanese, oggi assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli ma per 15 anni direttore dell’unica comunità di ragazze madri a Napoli, ha scritto una lettera sui social: “Greggio chiude con la frase più brutta che io abbia mai sentito: il tuo bambino merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene, ma non è la mamma vera. Ho diretto per 15 anni l’unica comunità di ragazze madri a Napoli; conosco il dolore che prova ... Leggi su zon (Di martedì 11 aprile 2023) Ladel piccolo, che nel giorno di Pasqua è stato lasciato dalla mamma nella “culla della vita” alla clinica Mangiagalli di Milano è, da giorni, motivo di discussione e di riflessione. Nello specifico, il conduttore Ezio Greggio ha invitato la mamma naturale del bambino a ripensarci, promettendole un aiuto economico per mantenere il bambino. A tal proposito, oggi assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli ma per 15 anni direttore dell’unica comunità di ragazze madri a Napoli, ha scritto una lettera sui social: “Greggio chiude con la frase più brutta che io abbia mai sentito: il tuo bambino merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene, ma non è la mamma vera. Ho diretto per 15 anni l’unica comunità di ragazze madri a Napoli; conosco il dolore che prova ...

