La storia di Andrea Iannotti, transgender candidata nel paese dei centenari: «I 40enni sono più bigotti degli anziani»

Campodimele è un comune in provincia di Latina (Lazio) che conta appena 560 abitanti. Il 14 e il 15 maggio andranno al voto. E tra i candidati spicca il nome della hair stylist Andrea Paola Iannotti. Si presenta con il movimento Italia dei Diritti e mira ad abbattere la visione della destra sui diritti civili. I cui vuoti normativi li vive tutti i giorni nella sua quotidianità. Iannotta, infatti, dopo un matrimonio e quattro figli ha deciso di compiere un percorso di transizione di genere. «Ho pensato a un mio impegno in politica circa un anno fa – racconta a Repubblica – quando seppi della candidatura di Mario Adinolfi a Ventotene col Popolo della Famiglia. Lui è contro tutto. Ho pensato che una mia candidatura avrebbe potuto rappresentare una risposta idonea alla sua offerta politica». Conosce Campodimele da molto tempo. Ne riconosce le virtù, ma ...

