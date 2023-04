La solitudine del Papa sulla pace: l'ultimo vero diplomatico (Di martedì 11 aprile 2023) La passione di sofferenza di Papa Francesco non finisce con la fine della Pasqua e delle sue celebrazioni perché la guerra russa in Ucraina va ancora avanti, e una tregua resta ancora un miraggio. «Perseveriamo - ha detto il Pontefice - nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina». Parole di disperazione per la realtà attuale, ma pure di speranza per un futuro che riesca a mutarla. Una speranza che deve fare i conti con uno stato delle cose che è tutt'altro che confortante. Oggi infatti non si trova una diplomazia - occidentale e non - che sia in grado di metter in campo una bozza di possibile accordo tra le parti in conflitto: l'Ucraina invasa e la Russia aggressore. Come se non bastasse, oltre al ritorno d'una guerra in Europa, il mondo deve badare anche alle crescenti tensioni sul piano ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) La passione di sofferenza diFrancesco non finisce con la fine della Pasqua e delle sue celebrazioni perché la guerra russa in Ucraina va ancora avanti, e una tregua resta ancora un miraggio. «Perseveriamo - ha detto il Pontefice - nell'invocare il dono dellaper tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina». Parole di disperazione per la realtà attuale, ma pure di speranza per un futuro che riesca a mutarla. Una speranza che deve fare i conti con uno stato delle cose che è tutt'altro che confortante. Oggi infatti non si trova una diplomazia - occidentale e non - che sia in grado di metter in campo una bozza di possibile accordo tra le parti in conflitto: l'Ucraina invasa e la Russia aggressore. Come se non bastasse, oltre al ritorno d'una guerra in Europa, il mondo deve badare anche alle crescenti tensioni sul piano ...

