La shitstorm su Ezio Greggio per la frase su Enea che «merita una mamma vera» | «Non volevo criticare i genitori adottivi»

L'appello di Ezio Greggio per Enea, il bambino abbandonato il giorno di Pasqua alla clinica Mangiagalli di Milano, ha causato una shitstorm. Il conduttore aveva invitato la donna che lo ha lasciato alla Culla della vita perché «il bambino merita una mamma vera». E la frase non è piaciuta a molti. «Con una frase ha insultato tutti i genitori adottivi», «Ha sminuito le madri adottive e ignorato tutte le motivazioni che possono esserci dietro quella scelta», scrivono alcuni utenti social. E lui stamattina ha replicato su Instagram con un lungo status per precisare la sua posizione. «Rispondo con questo messaggio per rispondere a tutti. Con il Prof. Mosca abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : La shitstorm su Ezio Greggio per la frase su Enea che «merita una mamma vera»: «Non volevo criticare i genitori ado… - profile81763799 : Shitstorm su Ezio Greggio con quarant'anni di ritardo. - happosai_bu : @loscurissimo @siriomerenda A me Ezio Greggio sta persino antipatico, ma 'sta shitstorm nei suoi confronti è sempli… - CotoletteP : La shitstorm ad Ezio Gregio non pensavo mai di viverla - Fiorentina02fan : E chi si sarebbe mai aspettato che partiva la shitstorm su Ezio Greggio per motivi diversi da Box Office 3d -

