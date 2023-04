La sfida della Toscana: rilanciare in chiave smart economia dei territori e stili di vita (Di martedì 11 aprile 2023) di Marta Coccoluto Tra le mete apripista, Santa Fiora, comune sul Monte Amiata (Grosseto) di 2.445 abitanti, borgo medievale tra i più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club dal 2015. Nel 2020 è salito agli onori delle cronache nazionali e internazionali come primo smart working village: a distanza di pochissimi anni la banda ultralarga e l’idea iniziale che il nomadismo digitale e il lavoro da remoto potessero essere la leva per una rinascita economica e sociale ne hanno cambiato il destino, che sembrava segnato da spopolamento e innalzamento dell’età media. Oggi nel borgo sono in via di completamento i lavori di realizzazione di un grande hub ideato per attrarre nomadi digitali e aziende innovative, che grazie ai fondi Pnrr sul bando Attrattività dei Borghi è destinato ad ampliarsi fino a ospitare circa 100 remote worker, mettendo a disposizione spazi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) di Marta Coccoluto Tra le mete apripista, Santa Fiora, comune sul Monte Amiata (Grosseto) di 2.445 abitanti, borgo medievale tra i più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club dal 2015. Nel 2020 è salito agli onori delle cronache nazionali e internazionali come primoworking village: a distanza di pochissimi anni la banda ultralarga e l’idea iniziale che il nomadismo digitale e il lavoro da remoto potessero essere la leva per una rinascita economica e sociale ne hanno cambiato il destino, che sembrava segnato da spopolamento e innalzamento dell’età media. Oggi nel borgo sono in via di completamento i lavori di realizzazione di un grande hub ideato per attrarre nomadi digitali e aziende innovative, che grazie ai fondi Pnrr sul bando Attrattività dei Borghi è destinato ad ampliarsi fino a ospitare circa 100 remote worker, mettendo a disposizione spazi ...

