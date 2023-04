La Serie A non è migliorata, è l’effetto Napoli che la fa sembrare diversa (Le Parisien) (Di martedì 11 aprile 2023) La Serie A non è migliorata, è l’effetto Napoli che la fa sembrare diversa. Tre squadre italiane ai quarti di Champions: l’Italia è il Paese più rappresentato. E anche in Europa League e in Conference ci sono club italiani. Il calcio italiano è semplicemente migliorato oppure è in atto un rinnovamento profondo? E’ la domanda che si pone Le Parisien. Certo, i tempi in cui – come negli anni ’90 – la Serie A era il miglior campionato del mondo, scrive il quotidiano francese, “sembrano comunque molto lontani“. Innanzitutto, il calcio italiano si è indebolito dal punto di vista economico rispetto all’Inghilterra o alla Germania e non può più spendere grandi cifre nelle finestre di mercato. Poi c’è la questione stadi, spesso fatiscenti e con un’età media di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) LaA non è, èche la fa. Tre squadre italiane ai quarti di Champions: l’Italia è il Paese più rappresentato. E anche in Europa League e in Conference ci sono club italiani. Il calcio italiano è semplicemente migliorato oppure è in atto un rinnovamento profondo? E’ la domanda che si pone Le. Certo, i tempi in cui – come negli anni ’90 – laA era il miglior campionato del mondo, scrive il quotidiano francese, “sembrano comunque molto lontani“. Innanzitutto, il calcio italiano si è indebolito dal punto di vista economico rispetto all’Inghilterra o alla Germania e non può più spendere grandi cifre nelle finestre di mercato. Poi c’è la questione stadi, spesso fatiscenti e con un’età media di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cassano una furia contro #Mourinho: 'Livaja? Non le ho mai prese da nessuno, chi ha fatto la spia un coniglietto.… - Gitro77 : Il PNRR serve a fare indebitare l'Italia per investimenti di cui non ha bisogno a scapito di quelli che sarebbero f… - mirkonicolino : Comunicato della #LegaSerieA dopo #JuveInter: 'La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e og… - Cristia76465393 : @CucchiRiccardo Io e mia moglie siamo genitori felicissimamente adottivi…questi messaggi ci sminuiscono, come fossi… - lyinglullaby : Aspettavo già questa serie come il Natale, ma anche se non fosse stato così, lui me l’avrebbe appena venduta a scat… -