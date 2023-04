La Serie A a Pasqua: stadi da record ma ascolti tv in calo (Di martedì 11 aprile 2023) Meno spettatori in tv e stadi più pieni. È stato questo il trend per la Serie A nella giornata disputata tra il venerdì e il sabato di Pasqua. La 29ª giornata ha regalato scontri affascinanti come Lazio-Juventus e altri quasi da dentro o fuori con Sampdoria-Cremonese che si giocavano una bella fetta della propria permanenza L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 aprile 2023) Meno spettatori in tv epiù pieni. È stato questo il trend per laA nella giornata disputata tra il venerdì e il sabato di. La 29ª giornata ha regalato scontri affascinanti come Lazio-Juventus e altri quasi da dentro o fuori con Sampdoria-Cremonese che si giocavano una bella fetta della propria permanenza L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : La #Juventus domina la vendita delle uova di Pasqua: #Milan e #Inter sul podio - noemiofficial : Parliamo di cose serie: miglior tipo di uovo mangiato in questi gg? ?? Per me KitKat ?? #Pasqua2023 #Pasqua #pasquetta #Pasquetta2023 - Soleil_stasi : Parlando di cose serie: best sorpresa trovata nell’uovo di Pasqua? ?? - sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A a Pasqua: stadi da record ma ascolti tv in calo: Meno spettatori in tv e stadi più pieni… - CalcioFinanza : La #SerieA nel weekend di Pasqua: stadi da record ma ascolti tv in calo. Ecco tutti i dati e i match più seguiti… -