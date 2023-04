La segreteria-staff di Schlein e l’ennesima gestione leaderistica del Pd

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 aprile 2023) Ai tempi della Prima Repubblica le segreterie dei partiti erano importantissime. Di norma, politicamente molto forti. Gli organismi di vertice dei partiti erano sempre in sintonia con il segretario ma mai privi di dialettica interna ed essendo agili erano in grado di prendere decisioni fondamentali in modo rapido: i giornalisti aspettavano con ansia il comunicato delladel Partito comunista italiano o della Democrazia cristiana, lì era la linea. Negli anni a noi più vicini le segreterie sono state via via spodestate daglidel segretario divenuti, in un quadro di crescente leaderismo, i veri responsabili delle scelte politiche. Lo stesso Partito democratico, che pure viene dalle tradizioni sopra richiamate, è nato come un partito del leader circondato dai suoi fedelissimi collaboratori mai sospettabili di portare avanti una linea ...