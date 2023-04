La salma di Alessandro Parini arriverà in Italia nel primo pomeriggio (Di martedì 11 aprile 2023) . Ad accoglierla ci sarà il Presidente Sergio Mattarella . Ad accoglierla all’aeroporto di Ciampino sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dal Quirinale il giorno di Pasqua erano giunte parole di cordoglio per quanto accaduto: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato Italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana”. Cerimonia di commiato all’aeroporto Ben Gurion in per il cittadino Alessandro ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 aprile 2023) . Ad accoglierla ci sarà il Presidente Sergio Mattarella . Ad accoglierla all’aeroporto di Ciampino sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dal Quirinale il giorno di Pasqua erano giunte parole di cordoglio per quanto accaduto: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocatono, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblicana”. Cerimonia di commiato all’aeroporto Ben Gurion in per il cittadino...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà nel primo pomeriggio a Ciampino la salma di Alessandro… - SkyTG24 : Alessandro Parini, oggi il rientro della salma dell'italiano morto a Tel Aviv - IsraelinItaly : Cerimonia di commiato all’aeroporto Ben Gurion in ???? per il cittadino ???? Alessandro Parini, ucciso il 7/4 nell’atte… - sardo1951 : RT @dariodangelo91: ?????? Sergio #Mattarella attenderà all'aeroporto di Ciampino la salma di Alessandro #Parini, italiano ucciso nel vile att… - DanieleDann1 : RT @Agenzia_Ansa: L'aereo con la salma di Alessandro Parini è in viaggio verso Roma. Prima della partenza - a quanto si apprende - c'è stat… -