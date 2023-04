La Russia annuncia bombardamenti in Ucraina anche nel giorno della Pasqua ortodossa (Di martedì 11 aprile 2023) Neanche la Pasqua ortodossa ferma le bombe in Ucraina: la festività religiosa che quest’anno cadrà il 16 aprile sarà – come lo scorso anno – all’insegna della guerra. Parola di Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino: “Nessuno ha avanzato l’idea che possa esserci una tregua, non ci sono iniziative in tal senso. Ma la Settimana Santa è appena iniziata, non dimentichiamo che la Russia ha già presentato una tale iniziativa e l’ha messa in atto, ma si è scontrata con la riluttanza del regime di Kiev”. anche la sospensione delle ostilità a gennaio per le festività natalizie proposta dal patriarca di Mosca Kirill era stata ignorata. Sul campo, anzi, l’esercito russo continua ad attaccare nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nella regione di Donetsk, ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) Nelaferma le bombe in: la festività religiosa che quest’anno cadrà il 16 aprile sarà – come lo scorso anno – all’insegnaguerra. Parola di Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino: “Nessuno ha avanzato l’idea che possa esserci una tregua, non ci sono iniziative in tal senso. Ma la Settimana Santa è appena iniziata, non dimentichiamo che laha già presentato una tale iniziativa e l’ha messa in atto, ma si è scontrata con la riluttanza del regime di Kiev”.la sospensione delle ostilità a gennaio per le festività natalizie proposta dal patriarca di Mosca Kirill era stata ignorata. Sul campo, anzi, l’esercito russo continua ad attaccare nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nella regione di Donetsk, ...

