La Russa: «Seguo un paio di volte l'Inter all'estero! C'è speranza»

La Russa, presidente del Senato e tifosissimo dell'Inter, è a Lisbona per seguire la squadra. Le sue parole davanti ai giornalisti.

A seguire la squadra a Benfica, anche Ignazio La Russa. Il presidente del Senato è grande tifoso dell'Inter. Le sue parole da Lisbona: «La sensazione è di speranza. Io qui? Non è una novità, un paio di volte l'anno Seguo la squadra all'estero. Lo faccio da tifoso, senza riferimento ai ruoli istituzionali. I giocatori li ho visti sereni e molto uniti. Speriamo che vedano la porta. Io mi ricordo il gol del 1965, quello di Jair. Ovviamente!».

