La Roma perde un attaccante, la Juve spera di riaverlo. Infortunati Atalanta e rientro Mazzocchi: novità (Di martedì 11 aprile 2023) Una panoramica sull'attuale situazione Infortunati di Serie A Stop Vlahovic: problema alla caviglia. In dubbio per il Sassuolo Non arrivano buone notizie in merito alla situazione di Dusan Vlahovic in casa Juventus. L’attaccante serbo è stato sostituito al 63? della sfida con la Lazio durante la quale ha riportato una lieve distorsione alla caviglia. In occasione della seduta d’allenamento di oggi, Dusan Vlahovic ha svolto un lavoro personalizzato. La sensazione è che rischi concretamente di non esserci giovedì in Europa League. Da valutare le sue condizioni anche per la partita di domenica sul campo del Sassuolo. Infortunati Atalanta: l’elenco si allunga Sono già Koopmeiners, Vorlicky e Hateboer gli Infortunati con cui Gian Piero Gasperini deve fare i conti. A questi rischiano di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Una panoramica sull'attuale situazionedi Serie A Stop Vlahovic: problema alla caviglia. In dubbio per il Sassuolo Non arrivano buone notizie in merito alla situazione di Dusan Vlahovic in casantus. L’serbo è stato sostituito al 63? della sfida con la Lazio durante la quale ha riportato una lieve distorsione alla caviglia. In occasione della seduta d’allenamento di oggi, Dusan Vlahovic ha svolto un lavoro personalizzato. La sensazione è che rischi concretamente di non esserci giovedì in Europa League. Da valutare le sue condizioni anche per la partita di domenica sul campo del Sassuolo.: l’elenco si allunga Sono già Koopmeiners, Vorlicky e Hateboer glicon cui Gian Piero Gasperini deve fare i conti. A questi rischiano di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Senza andare fino all'#Adige, stavolta #Bonelli ha raccolto le breccole di #grandine a #Roma... Buon inizio di set… - GiovanniCampon1 : RT @Stec2vtr: Non dirò nulla su #RomaLazio. Ma questa é l'immagine perfetta che vi rappresenta. Stai a perde il #Derby e pensi solo a ride… - MatteoE34605011 : @filippolucci1 @FedericoDav_SSL @_chivvesencula @cenciobuga Io ho una visione diversa, la Roma non deve arrivare pr… - fly7691 : @Gianluc93104660 @paura_nessuna Lascia perde... Tutti abbiamo dei 'cugini', ma purtroppo i fiji scemi de Roma so' c… - toro_df : La storiella della fisicità vale solo quando si perde? Anche all’andata la Roma era sempre la Roma e fino al 93 era… -