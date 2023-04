La rivincita di Inzaghi

(Di martedì 11 aprile 2023) Dunque, aveva ragione Simone: all'Inter delle ultime settimane serviva il gol perché le prestazioni, pur con le dovute postille dovute a qualche passaggio a vuoto di troppo, non erano da squadra in caduta libera come la classifica del campionato dice. Aveva ragionee a Lisbona l'Inter è stata quella che ha in testa da sempre: attenta in difesa, capace di palleggiare quando serve e cinica in attacco. Contro Fiorentina e Salernitana non erano bastati 40 tiri verso la porta avversaria per andare oltre un misero golletto (e un punticino inutile). Contro il Benfica la percentuale produttiva è stata di altro livello e trovando la via della rete i nerazzurri hanno trovato anche una vittoria che avvicina di molto la semifinale in Champions League. Dovesse accadere, è giusto dire che sarebbe un risultato straordinario in un'epoca storica in cui ...

