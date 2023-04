La rifondazione rock dei Baustelle | esce ‘Elvis’ | «Musica suonata | sincera e istintiva»

(Di martedì 11 aprile 2023) L’ultimo progetto discografico insieme risale al 2018, con i due volumi de ‘L’amore e la violenza’. A distanza di cinque anni – e dopo percorsi ed esperienze soliste – isi ritrovano con, il nuovo album dal 14 aprile. Un titolo iconico per un lavoro che ha cuore, spirito, testa e abitie che segna quella che gli stessi Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi definiscono una ‘’. Il nono disco in studio del gruppo segna, infatti, un allontanamento dalle stratificazioni e da certi barocchismi puntando a una formale diretta e. Il risultato? Dieci tracce glambaustelliano, secondo l’idea originaria che lo stesso Bianconi ebbe anni addietro in una sorta di illuminazione artistica. “Avevo idea di fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Baustelle, la forza del rock: «'Elvis' è una rifondazione, se non ci fosse stato ci saremmo sciolti» - RtVecchio : Baustelle, la forza del rock: «'Elvis' è una rifondazione, se non ci fosse stato ci saremmo sciolti»… -

...per per dirla con una parola semplice; e per tornarela formula migliore era per l'appunto quella di tornare come band, perciò con unadei Baustelle. La nascita di "Elvis" Ma "...Ci sono due motivi per intitolare un disco Elvis. "Il nostro motivo dipende dal bisogno di tornare alle origini, Elvis è una. L'altro quale sarebbe". Elvis è un'idea di'n'roll vintage. "I Baustelle si sono rimessi a suonare in sala prove, insieme, non è vintage". Avete visto il film di Baz Luhrmann "Ce ...conHudson e Claudia Cardinale e per la regia di molti Caroselli tra cui quello famoso della ...non ha mai accettato la fine del partito in cui ha militato tutta la vita (è passato a...

Baustelle, la forza del rock: «Elvis è una rifondazione, se non ci fosse stato ci saremmo sciolti» leggo.it

Baustelle, la forza del rock: «"Elvis" è una rifondazione, se non ci fosse stato ci saremmo sciolti» Il re del rock 'n roll serve ai Baustelle per incasellare il loro di rock: audace, coraggioso, ...E quel rock coerente della band toscana ... sono persone che suonano insieme», in cui tra jam session e scrittura collettiva, Elvis diventa una «rifondazione, tant'è che se non ci foste stato, ci ...