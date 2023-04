La regina Elisabetta pensava che Harry, causa Meghan Markle, fosse diventato «folle» (Di martedì 11 aprile 2023) Nel nuovo libro Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed, il giornalista Robert Jobson racconta che la sovrana era convinta che il nipote fosse «talmente divorato» dall'amore per la moglie da aver «perso la lucidità di giudizio» Leggi su vanityfair (Di martedì 11 aprile 2023) Nel nuovo libro Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed, il giornalista Robert Jobson racconta che la sovrana era convinta che il nipote«talmente divorato» dall'amore per la moglie da aver «perso la lucidità di giudizio»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ____thisisme__ : RT @danielledevonne: No scusate Tina ha partorito ed è una bambina ???? e si chiama Elisabetta come la regina ma la classe mi spacco #ilparad… - nonspegnermi : RT @danielledevonne: No scusate Tina ha partorito ed è una bambina ???? e si chiama Elisabetta come la regina ma la classe mi spacco #ilparad… - liberaurora : RT @danielledevonne: No scusate Tina ha partorito ed è una bambina ???? e si chiama Elisabetta come la regina ma la classe mi spacco #ilparad… - AldoSciara : @SamueleFrancioo La Regina Elisabetta non era un’assassina, sarà anche una colonizzatrice, una aristocratica privil… - AmeliaX54515413 : Cioè....il tesoro di San Gennaro è più ricco di quello della Regina Elisabetta? Pardon...di Re Carlo III? ??????????#freedomitalia1 -