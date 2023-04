La Rappresentante di Lista: venerdì 14 aprile esce “LRDL-Live with Orchestra” (Di martedì 11 aprile 2023) LA Rappresentante DI Lista ha annunciato che venerdì 14 aprile uscirà un nuovo progetto discografico dal titolo LRDL – Live with Orchestra. Si tratta di una speciale release disponibile in doppio vinile, cd e digitale – già in preorder (https://NumeroUno.bio.to/LRDL) – registrata al Ravenna Festival la scorsa estate. La tracklist ripercorre parte del vasto repertorio di LRDL, da Amare e Ciao Ciao ai pezzi più evocativi come Religiosamente, Paesaggi Stranieri e Questo Corpo. LRDL – Live with Orchestra TRACKLIST LATO A 1. Religiosamente 2. Sarà 3. Gloria 4. V.G.G.G. 5. Alieno 6. Invasione LATO ... Leggi su zon (Di martedì 11 aprile 2023) LADIha annunciato che14uscirà un nuovo progetto discografico dal titolo. Si tratta di una speciale release disponibile in doppio vinile, cd e digitale – già in preorder (https://NumeroUno.bio.to/) – registrata al Ravenna Festival la scorsa estate. La tracklist ripercorre parte del vasto repertorio di, da Amare e Ciao Ciao ai pezzi più evocativi come Religiosamente, Paesaggi Stranieri e Questo Corpo.TRACKLIST LATO A 1. Religiosamente 2. Sarà 3. Gloria 4. V.G.G.G. 5. Alieno 6. Invasione LATO ...

