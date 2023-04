La rapina del secolo film su Rai 4 | trama storia vera | cast e finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 11 aprile 2023) Ladelsu Rai 4 Stasera su Rai 4 va in onda Ladelargentino diretto da Ariel Winograd, uscito nel 2020, conosciuto in patria come “El robo del siglo”. Ladi unache portò un incasso dai 15 ai 19 milioni di dollari custoditi in 147 cassette di sicurezza. Il 13 gennaio 2006 un gruppo di ladri capitanati da Luis Vitette si introducono nel Banco Rio di Acassuso per compiere una. Riusciranno a farla franca scappando con il malloppo? La sceneggiatura, oltre al produttore Alex Zito, è sta scritta da uno dei responsabili dellaFernando Araujo, interpretato qui dall’attore Diego Peretti. A seguire, il, la ...